"Потолок никак не задокументирован, но при переговорах с новыми игроками клуб не поднимается выше 2,5 млн евро в год", - передаёт слова неназванного источника "Чемпионат".
Московский "Спартак" за 11 туров РПЛ сезона-2024/25 заработал 19 очков. На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В 12-м туре, который пройдёт 19 октября "Спартак" на своём домашнем стадионе "Лукойл Арена" встретится с текущим лидером РПЛ - "Краснодаром". Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Источник: в "Спартаке" установили потолок зарплат на уровне 2,5 млн евро в год
По информации СМИ, спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал установил потолок зарплат футболистов.
Фото: ФК "Спартак"