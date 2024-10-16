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Защитник ЦСКА Дивеев заявил, что не отказывает в фотографии болельщикам "Спартака"

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал об отношении к болельщикам, которые поддерживают другие команды.
Фото: ПФК ЦСКА
"Бывает, что и на улицах подходят болельщики со словами: "Можно сфоткаться? Но я за "Спартак" болею". Все равно не отказываю в фото", - цитирует Дивеева Sport24.

В сезоне-2024/2025 Игорь Дивеев провел за московский ЦСКА в РПЛ и Кубке России 14 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей.

После 11-ти сыгранных туров команда Марко Николича занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 20 набранных очков. ЦСКА лидирует в группе C Кубка России с 11-ю очками. Напомним, что "армейцы" играют в одном квартете с грозненским "Ахматом", "Краснодаром" и "Пари НН".

ЦСКА Игорь Дивеев Спартак
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