"Бывает, что и на улицах подходят болельщики со словами: "Можно сфоткаться? Но я за "Спартак" болею". Все равно не отказываю в фото", - цитирует Дивеева Sport24.
В сезоне-2024/2025 Игорь Дивеев провел за московский ЦСКА в РПЛ и Кубке России 14 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей.
После 11-ти сыгранных туров команда Марко Николича занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 20 набранных очков. ЦСКА лидирует в группе C Кубка России с 11-ю очками. Напомним, что "армейцы" играют в одном квартете с грозненским "Ахматом", "Краснодаром" и "Пари НН".
Защитник ЦСКА Дивеев заявил, что не отказывает в фотографии болельщикам "Спартака"
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал об отношении к болельщикам, которые поддерживают другие команды.
Фото: ПФК ЦСКА