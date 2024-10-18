- По Клаудиньо возникают некоторые вопросы. С ним сейчас происходит что-то непонятное. Деталей не знаю, но что-то ему мешает за пределами футбольного поля. Не чувствует себя больше в своей тарелке. Потерялся, утратил уверенность в себе... Раньше он рисковал, делал длинные передачи - и они проходили! У него все получалось. Сейчас это не так, - передает слова Орлова "СЭ".
Клаудиньо является игроком "Зенита" с августа 2021 года, перейдя из бразильского клуба "Ред Булл Брагантино". Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет, сумма трансфера составила порядка 12 миллионов евро. Минувшим летом "Зенит" продлил с бразильцем контракт до лета 2028 года.
В этом сезоне РПЛ Клаудиньо принял участие в 10 играх и сделал две голевые передачи. Также Клаудиньо провел два матча в Кубке России, но не отметился результативными действиями.
Орлов: Клаудиньо в "Зените" себя больше не чувствует в своей тарелке
Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о выступлении атакующего полузащитника "Зенита" Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"