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Орлов: Клаудиньо в "Зените" себя больше не чувствует в своей тарелке

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Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о выступлении атакующего полузащитника "Зенита" Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
- По Клаудиньо возникают некоторые вопросы. С ним сейчас происходит что-то непонятное. Деталей не знаю, но что-то ему мешает за пределами футбольного поля. Не чувствует себя больше в своей тарелке. Потерялся, утратил уверенность в себе... Раньше он рисковал, делал длинные передачи - и они проходили! У него все получалось. Сейчас это не так, - передает слова Орлова "СЭ".

Клаудиньо является игроком "Зенита" с августа 2021 года, перейдя из бразильского клуба "Ред Булл Брагантино". Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет, сумма трансфера составила порядка 12 миллионов евро. Минувшим летом "Зенит" продлил с бразильцем контракт до лета 2028 года.

В этом сезоне РПЛ Клаудиньо принял участие в 10 играх и сделал две голевые передачи. Также Клаудиньо провел два матча в Кубке России, но не отметился результативными действиями.

Геннадий Орлов Клаудиньо Зенит
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