Встреча между "Акроном" и "Зенитом" пройдет 18 октября в Самаре, начало матча запланировано на 18:00 мск.
- "Акрон" наверняка навяжет "Зениту" свой футбол. Особая, запредельная мотивация будет у Дзюбы. Может быть полезен на опыте. Плюс он наверняка лидер в раздевалке, поэтому настроится на игру "Акрон" отлично, - рассказал Радченко в интервью "РБ Спорт".
Отметим, что в составе "Акрона" играет экс-футболист "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Футболист выступал в составе сине-бело-голубых на протяжении семи лет.
"Акрон" в текущем сезоне дебютировал в РПЛ. Клуб из Тольятти в 11 турах набрал 12 баллов и идет на восьмой позиции в таблице чемпионата. "Зенит" с 26 очками располагается на третьей строчке.
Радченко считает, что "Акрон" сможет навязать "Зениту" свой футбол
По мнению бывшего игрока "Зенита" Дмитрия Радченко, "Акрон" сможет навязать петербургской команде свой футбол в игре 12-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"