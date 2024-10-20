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"Проиграли омерзительно!" Андрей Федун - о разгромном поражении "Спартака"

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Андрей Федун, бывший член совета директоров "Спартака", высказался о поражении красно-белых в матче с "Краснодаром".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Слушайте, я не эксперт. Мое мнение: проиграли омерзительно! - цитирует брата бывшего владельца "Спартака" "Спорт-Экспресс".

Встреча 12-го тура РПЛ прошла на стадионе "Лукойл Арена" вчера, 19 октября и завершилась победой краснодарского коллектива со счетом 3:0. В активе "Краснодара" стало 30 очков, команда Мурада Мусаева вернула себе лидерство в турнирной таблице, опередив "Зенит".

У "Спартака" осталось 19 очков, клуб занимает шестую строчку в РПЛ.

Леонид Федун Спартак Краснодар
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