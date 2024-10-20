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Тарханов: если Мусаева взяли в ЦСКА, значит, у него априори хороший потенциал

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Футбольный тренер Александр Тарханов высказался об игре в текущем сезоне нападающего московского ЦСКА Тамерлана Мусаева.
Фото: ПФК ЦСКА
"Главное, чтобы нападающий забивал голы, а Мусаев это делает. Он стал игроком основного состава, хороший футболист. Сложно сказать, какой потенциал для роста, но он точно есть. Если его взяли в ЦСКА, значит, у него априори хороший потенциал", - приводит слова Тарханова Legalbet.

Тамерлан Мусаев стал игроком московского ЦСКА в декабре 2023 года. Его выкупили у калининградской "Балтики" за 300 тыс. евро. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 3 млн евро. Действующее соглашение между нападающим и "армейским" клубом рассчитано на срок до 30 июня 2028 года.

С момента своего перехода Мусаев принял участие в составе красно-синих в 34 официальных матчах, в которых забил 13 голов, отметился 5 голевыми передачами и получил 4 жёлтые карточки.

Александр Тарханов ЦСКА Тамерлан Мусаев
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