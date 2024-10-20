"Вряд ли Станкович "подвис", не думаю, что его могут уволить. Иностранный тренер, который недавно пришел в команду. И не идут же они внизу. К тому же здесь встает вопрос неустойки — деньги на ветер. Но из года в год у команды проблемы", - приводит слова Дьякова "Матч ТВ".
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года. Сербский специалист заключил с красно-белыми контракт, рассчитанный на срок до конца сезона-2025/26.
Под руководством 46-летнего тренера "Спартак" в сезоне-2024/25 провёл в общей сложности 17 официальных матчей, в которых было одержано 9 побед, сыграно 4 ничьи и случилось 4 поражения. В чемпионате России красно-белые за 12 туров набрали 19 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. В Кубке России москвичи за 5 туров группового этапа Пути РПЛ набрали 12 очков и обеспечили себе выход в 1/4 финала с первого места в группе А.
"Встает вопрос неустойки". Дьяков не думает, что Станкович сейчас может быть уволен из "Спартака"
Бывший защитник московского "Динамо" и "Ростова" Виталий Дьяков поделился своим мнением о возможной отставке главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"