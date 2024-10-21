"Что делать "Спартаку"? Наигрывать связи. Все разрозненно. Это не игра, а борьба. Как будто ковер постелили, и начали бороться. Надо в футбол играть, а не кувыркаться, бороться. Нужна стабильная, хорошая игра. Отставание есть, но впереди еще 18 туров", - приводит слова Гаврилова "РБ Спорт".
Московский "Спартак" под руководством сербского тренера Деяна Станковича за 12 туров Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/25 набрал 19 очков и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России (отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 очков). В Кубке России за 5 туров группового этапа Пути РПЛ красно-белые набрали 12 очков и, тем самым, обеспечили выход в 1/4 финала с первого места в группе А.
Юрий Гаврилов: у "Спартака" не игра, а борьба. Все разрозненно
Бывший игрок сборной СССР по футболу Юрий Гаврилов прокомментировал последние выступления московского "Спартака" в чемпионате России текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"