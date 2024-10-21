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Юрий Жирков: 30 тысяч? Я трачу около миллиона рублей в месяц

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Бывший игрок сборной России по футболу Юрий Жирков прокомментировал заявление вратаря "Зенита" Евгения Латышонка о том, что сможет прожить в Санкт-Петербурге на 30 тысяч рублей в месяц.
Фото: ФК "Зенит"
"30 тысяч? У меня только за школу в десять раз больше уходит. А бензин? Он на электрокаре, что ли, ездит? Все дорожает, еда тоже. Я трачу намного больше. Думаю, что около миллиона рублей. У меня трое детей учатся в платной школе, только за нее приходится много отдавать", приводит слова Жиркова "Матч ТВ".

Юрий Жирков на профессиональном уровне выступал с 2001 до 2022 года. В течение карьеры он выступал в составе таких клубов, как тамбовский "Спартак", московский ЦСКА, лондонский "Челси", махачкалинский "Анжи", московское "Динамо", петербургский "Зенит", подмосковные "Химки". В составе различных клубов он одерживал победу в чемпионате России (5 раз), Кубке России (6 раз), Суперкубке России (6 раз), чемпионате Англии (1 раз), Кубке Англии (1 раз), Суперкубке Англии (1 раз), Кубке УЕФА (1 раз).

Юрий Жирков Зенит Евгений Латышонок
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