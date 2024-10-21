"30 тысяч? У меня только за школу в десять раз больше уходит. А бензин? Он на электрокаре, что ли, ездит? Все дорожает, еда тоже. Я трачу намного больше. Думаю, что около миллиона рублей. У меня трое детей учатся в платной школе, только за нее приходится много отдавать", приводит слова Жиркова "Матч ТВ".
Юрий Жирков на профессиональном уровне выступал с 2001 до 2022 года. В течение карьеры он выступал в составе таких клубов, как тамбовский "Спартак", московский ЦСКА, лондонский "Челси", махачкалинский "Анжи", московское "Динамо", петербургский "Зенит", подмосковные "Химки". В составе различных клубов он одерживал победу в чемпионате России (5 раз), Кубке России (6 раз), Суперкубке России (6 раз), чемпионате Англии (1 раз), Кубке Англии (1 раз), Суперкубке Англии (1 раз), Кубке УЕФА (1 раз).
Юрий Жирков: 30 тысяч? Я трачу около миллиона рублей в месяц
Бывший игрок сборной России по футболу Юрий Жирков прокомментировал заявление вратаря "Зенита" Евгения Латышонка о том, что сможет прожить в Санкт-Петербурге на 30 тысяч рублей в месяц.
Фото: ФК "Зенит"