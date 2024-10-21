- Я знал об отказе, ещё когда лежал в больнице. Но там отказывала не команда или Станкович, а руководство клуба. Слышал, что это из-за какого-то интервью. Я посмеялся, ничего страшного тут нет. Есть много команд, в которых можно пройти стажировку. Никаких вопросов конкретно к Станковичу у меня нет. Есть много команд, где не такое обидчивое руководство. Мы привыкли к руководству "Спартака", где на протяжении многих лет есть не футбольные люди, которые не соблюдают футбольные манеры и не знают их, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
Ранее стало известно, что руководство "Спартака" приняло решение отказать 56-летнему экс-полузащитнику клуба Александру Мостовому в осуществлении тренерской стажировки у главного тренера красно-белых серба Деяна Станковича. Как сообщила пресс-служба "Спартака", стажировка Мостового отменена по инициативе клуба.
В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиге "Спартак" под руководством Деяна Станковича находится на шестом месте, набрав 19 очков в 12 сыгранных матчах.
"Спартак" отменил стажировку в клубе Александра Мостового
"Есть много команд, где не такое обидчивое руководство". Мостовой - об отказе "Спартака" в тренерской стажировке
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал отказ красно-белых в прохождении тренерской стажировки в штабе Деяна Станковича.
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