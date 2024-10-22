"От этого никто не застрахован. Возможно, тут дело не в Артеме, а надо смотреть, какие были нагрузки в течение промежутка времени на сборные. Может, с ними переборщили. Такое бывает. Возможно, даже погода влияет. Так что просто несчастный случай", - цитирует Ребко "РБ Спорт".
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до конца текущего сезона. В этом сезоне нападающий провел во всех турнирах 6 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро.
В матче 12-го тура РПЛ с петербургским "Зенитом" (0:5) Дзюба получил травму уже на 8-й минуте встречи и был заменен. Его команда после 12-ти туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 12-ю набранными очками.
Ребко - о травме Дзюбы: это несчастный случай
Экс-игрок "Спартака" Алексей Ребко высказался о травме нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"