"Единственная претензия к команде по поводу игры в первые 15 минут. Умудрились пропустить быстрый гол. Ко второму тайму претензий нет. Ребята собрались, старались забить, но не получилось. Самое главное, что мы заняли третье место и продвинулись дальше в Кубке", - приводит слова Артиги "Матч ТВ".
Подмосковные "Химки" 23 октября в Оренбурге проводила матч заключительного тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с местной одноимённой командой. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Несмотря на это поражение, команда Франка Артиги по итогам данной стадии Кубка России с 5-ю набранными очками заняла третье место в группе В и вышла в 1-й этап 1/4 финала Пути регионов. Матч состоится 5-7 ноября, а соперник "Химок" будет определён по итогам жеребьёвки из числа команд-победителей 6-го раунда.
Артига - о поражении "Химок": главное, что мы заняли третье место и продвинулись дальше в Кубке России
Главный тренер подмосковных "Химок" Франк Артига прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка России сезона-2024/25 от "Оренбурга" (0:2).
Фото: ФК "Химки"