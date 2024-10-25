- Сезон он проводит хорошо. Наш тренерский штаб предоставит нам информацию, с помощью которой можно будет контролировать этого игрока и всю команду, - цитируют Ерохина "Известия".
В этом сезоне 19-летний Батраков провел в составе "железнодорожников" 12 матчей и забил семь голов.
Встреча между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится 27 октября в Санкт-Петербурге, начало игры запланировано на 19:30 по столичному времени.
"Зенит" с 29 баллами идет вторым в таблице РПЛ, у "Локомотива" на два очка меньше и третья строчка в таблице.
Ерохин оценил игру Батракова перед игрой "Зенита" с "Локомотивом"
Футболист "Зенита" Александр Ерохин высказался об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"