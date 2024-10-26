"У нас дорога на автобусе заняла восемь часов в Москву. Так что времени нормально потренироваться не было", - сказал Пятибратов в эфире "Матч ТВ".
Матч в рамках 13-го тура РПЛ между столичным ЦСКА и воронежским "Факелом" состоится сегодня, 26 октября. Игра пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 16:30 по местному времени.
В преддверие встречи команда Дмитрия Пятибратова с 10 набранными очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, находясь в зоне стыковых матчей.
Пятибратов - о матче с ЦСКА: дорога в Москву у "Факела" заняла 8 часов. Времени нормально потренироваться не было
Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов рассказал, что его команда не успела провести полноценную подготовку перед игрой 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: ФК "Факел"