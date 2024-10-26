Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо Мх
1 - 1 1 1
АкронЗавершен
ЦСКА
0 - 0 0 0
Факел2 тайм
Ростов
19:00
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
6 - 1 6 1
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
2 - 1 2 1
Енисей1 тайм
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
Шинник1 тайм
Балтика
19:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
1 - 0 1 0
Вулверхэмптон1 тайм
Брентфорд
2 - 2 2 2
Ипсвич1 тайм
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Борнмут1 тайм
Манчестер Сити
1 - 0 1 0
Саутгемптон1 тайм
Эвертон
19:30
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
1 - 2 1 2
ВильярреалЗавершен
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Алавес1 тайм
Лас-Пальмас
19:30
ЖиронаНе начат
Реал Мадрид
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Наполи
1 - 0 1 0
ЛеччеЗавершен
Болонья
Перенесён
Милан
Аталанта
21:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
2 - 1 2 1
Фрайбург2 тайм
Аугсбург
2 - 1 2 1
Боруссия Д1 тайм
Санкт-Паули
0 - 0 0 0
Вольфсбург2 тайм
Штутгарт
2 - 0 2 0
Хольштайн2 тайм
Вердер
19:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Анже
18:00
Сент-ЭтьенНе начат
Реймс
20:00
БрестНе начат
Ланс
22:00
ЛилльНе начат

Пятибратов - о матче с ЦСКА: дорога в Москву у "Факела" заняла 8 часов. Времени нормально потренироваться не было

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов рассказал, что его команда не успела провести полноценную подготовку перед игрой 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: ФК "Факел"
"У нас дорога на автобусе заняла восемь часов в Москву. Так что времени нормально потренироваться не было", - сказал Пятибратов в эфире "Матч ТВ".

Матч в рамках 13-го тура РПЛ между столичным ЦСКА и воронежским "Факелом" состоится сегодня, 26 октября. Игра пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 16:30 по местному времени.

В преддверие встречи команда Дмитрия Пятибратова с 10 набранными очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, находясь в зоне стыковых матчей.

Дмитрий Пятибратов Факел ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится