- Тео чувствует себя хорошо в Москве и гордится тем, что является игроком "Спартака". Его главная задача — усердно работать для себя ради команды. Никаких разговоров об уходе из клуба ни со стороны игрока, ни со стороны клуба не было.
Нападающий Тео Бонгонда перебрался в стан московского "Спартака" из "Кадиса" летом 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027-го. В текущем сезоне 28-летний вингер принял участие в 13 матчах за красно-белых в российской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми ассистами. Также форвард провел 2 игры в Кубке России, но не отличился в них результативными действиями.
Источник: "Матч ТВ"
Агент: Бонгонда гордится тем, что является игроком "Спартака". Никаких разговоров об уходе из клуба не было
Агент Зухайр Эссикаль, представляющий интересы вингера "Спартака" Тео Бонгонда рассказал, вероятен ли уход его клиента из команды.
Фото: ФК "Спартак"