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Агент: Бонгонда гордится тем, что является игроком "Спартака". Никаких разговоров об уходе из клуба не было

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Агент Зухайр Эссикаль, представляющий интересы вингера "Спартака" Тео Бонгонда рассказал, вероятен ли уход его клиента из команды.
Фото: ФК "Спартак"
- Тео чувствует себя хорошо в Москве и гордится тем, что является игроком "Спартака". Его главная задача — усердно работать для себя ради команды. Никаких разговоров об уходе из клуба ни со стороны игрока, ни со стороны клуба не было.

Нападающий Тео Бонгонда перебрался в стан московского "Спартака" из "Кадиса" летом 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027-го. В текущем сезоне 28-летний вингер принял участие в 13 матчах за красно-белых в российской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми ассистами. Также форвард провел 2 игры в Кубке России, но не отличился в них результативными действиями.

Источник: "Матч ТВ"

Тео Бонгонда Спартак
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