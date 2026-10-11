Куль прокомментировал победу "Оренбурга" над махачкалинским "Динамо"

"Думаю, пауза пошла нам на пользу.Часто на тренировках отрабатываем такие комбинации, с которой пришла голевая. Немного поменяли вектор, потому что мало забивали. Прибавили за счёт тренировочного процесса", - сказал Куль "Чемпионату".
10 октября состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и махачкалинским "Динамо". Игра проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0. Забитыми мячами отличилсь вингер Хорди Томпсон, оформивший дубль, защитник Джон Паласиос и форвард Гедеон Гузина.
Команда Ильдара Ахметзянова набрала 12 очков и поднялась на данный момент на шестую строчку в чемпионате.