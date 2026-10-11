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Куль прокомментировал победу "Оренбурга" над махачкалинским "Динамо"

Нападающий "Оренбурга" Руслан Куль высказался о победе команды в матче 10-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Думаю, пауза пошла нам на пользу.
Часто на тренировках отрабатываем такие комбинации, с которой пришла голевая. Немного поменяли вектор, потому что мало забивали. Прибавили за счёт тренировочного процесса", - сказал Куль "Чемпионату".

10 октября состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и махачкалинским "Динамо". Игра проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0. Забитыми мячами отличилсь вингер Хорди Томпсон, оформивший дубль, защитник Джон Паласиос и форвард Гедеон Гузина.

Команда Ильдара Ахметзянова набрала 12 очков и поднялась на данный момент на шестую строчку в чемпионате.

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