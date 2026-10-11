Арсен Захарян впервые в сезоне вышел в стартовом составе "Реала Сосьедад" и на 34-й минуте матча с "Депортиво" сделал счёт 2:0. Это первое результативное действие полузащитника в текущем розыгрыше Ла Лиги.
Это первый выход в стартовом составе для Захаряна с мая 2026-го года, когда игрок принял участие в матче с "Валенсией" (3:4) в 37-м туре чемпионата Испании сезона-2025/2026.
В последний раз Захарян забивал гол в Ла Лиге в феврале 2025 года в матче с "Леганесом".
Захарян забил гол за "Реал Сосьедад" в матче чемпионата Испании впервые с 2025 года
Российский полузащитник Арсен Захарян забил гол в матче с "Депортиво" в восьмом туре Ла Лиги.
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