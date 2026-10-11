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Алаев - об игре "Краснодара" и "Зенита": один из лучших матчей чемпионата

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о матче 10-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Это один из лучших матчей чемпионата и по качеству игры, и по интриге, и по накалу, и с точки зрения судейства.
Все сложилось этим вечером. Понятно, что болельщики "Зенита" рады, болельщики "Краснодара" расстроены, но нейтральные зрители получили шикарное шоу", - сказал Алаев "Матч ТВ".

В субботу, 10 октября, состоялась игра в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом". Команда Мурада Мусаева потерпела домашнее поражение со счетом 2:3. Победу сине-бело-голубым принесли дубль Максима Глушенкова и гол Александра Соболева. За "быков" мячи забили Жоау Батчи и Джон Кордоба.

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