Дубль Облякова помог ЦСКА разгромить "Родину"

Фото: РПЛ

Встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась победой "армейцев" со счетом 3:0. Дублем в составе хозяев отличился Иван Обляков, один гол забил Данил Круговой.Одержав победу, команда Дмитрий Игдисамова поднялась на первое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 22 очка. "Родина" осталась на 15-й строчке с 5 баллами.: Круговой, 24, Обляков, 35, 80.: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Аззи, Абдулкадыров, Лукин, Алвес (Глебов, 63), Обляков, Олейников (Козлов, 82), Кисляк, Лусиано (Т. Мусаев, 68).": Волков, Силва, Мачадо, Мещанинов, Наде, Фищенко (Л. Мусаев, 46), Рейна, Мансилья (Ушатов, 46), Бакаев (Абдусаламов, 71), Максименко (Сиссоко, 80), Тимошенко (Онугха, 61).: Силва, 76, Попович, 76, Мачадо, 79.