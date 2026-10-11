По информации источника, "Факел" предложил Рашиду Рахимову возглавить клуб. Специалист попросил две недели на принятие решения. Также руководство рассматривает кандидатуру Сергея Гуренко.
Сегодня, 11 октября, пресс-служба сине-белых объявила об уходе Олега Василенко с поста главного тренера.
Последней командой Рахимова был "Рубин". Он возглавлял казанский клуб с апреля 2023 по январь 2026 года.
Источник: "Чемпионат"
Руководство "Факела" предложило Рахимову возглавить клуб - источник
Воронежский клуб сделал предложение российскому специалисту после ухода Олега Василенко.
Фото: ФК "Рубин"