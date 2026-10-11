ЦСКА разгромил «Родину» и возглавил РПЛ! Реактивный Круговой, активный Олейников и 2+1 Облякова

Шанс на первое место
Армейцы подходили к матчу в статусе единственной непобедимой команды РПЛ. «Родина», напротив, имела лишь одну победу, но над действующим чемпионом — «Зенитом».
Клубный футбол адаптируется к новому календарю с длинными паузами. Последние официальные игры команды провели в середине сентября. В последнем из них за гостей дебютировал бывший защитник ЦСКА Бекао. Он тепло приветствовал в подтрибунке Ивана Облякова, с которым дважды в сухую бил мадридский «Реал» в сезоне 2018–2019.
Однако новый главный тренер «Родины», Джонатан Альба, оставил бразильца на скамейке запасных. У экс-наставника «Ростова» было ненамного больше побед в сезоне — всего две.
По промежуточным итогам 10-го тура две московские команды — ЦСКА и «Динамо» — получили возможность возглавить таблицу РПЛ. Первыми воспользоваться шансом выпало подопечным Дмитрия Игдисамова, который не знает поражений в РПЛ уже в 11 матчах подряд.
ЦСКА сразу прибил команду Альбы
«Родина» начала матч с нескольких неопасных стандартов, но ЦСКА быстро ответил дальним ударом Олейникова, в игру вступил Сергей Волков.
В середине первого тайма Гонду выиграл борьбу в центре поля, и мяч достался Облякову. Одним касанием он вскрыл оборону соперника, а Круговой, реактивный защитник или нападающий, открыл счёт.
Сразу после гола Олейников нанёс ещё два опасных удара. Можно сколько угодно говорить о некрасивой истории с «Рубином», но для Ивана возвращение в родной клуб — мечта. Сейчас он выглядит самым мотивированным игроком ЦСКА.
На 35-й минуте «Супер Олейников», как назвал его комментатор матча Константин Генич, отдал голевую передачу Облякову. Десятка армейцев оформил 1+1, но стоит отметить Лусиано Гонду, который хотя и не отметился результативными действиями, но участвовал в каждой голевой атаке. Тем обиднее, что в конце первого тайма Лусиано не смог отличиться самостоятельно после паса всё того же Олейникова, который вывел аргентинца на свидание с вратарём.
Невероятный Обляков
Во втором тайме, как и в первом, «Родина» начала активнее, но не хватало точности в завершающей стадии атак. Активность команды закончилась опасным дальним ударом Олейникова, как и в первом тайме. ЦСКА снова перехватил инициативу и продолжил гнуть свою линию.
«Родина» ответила выходом Максименко один на один, но Тороп спас команду. Этот момент так и остался самым опасным в матче у гостей. Такой выпад заставил хозяев стать чуть осторожнее. Они продолжали владеть мячом, но опасные моменты стали реже.
В концовке матча ЦСКА удивил, Круговой и Обляков разыгрывали неочевидные штрафные, хотя все ждали навеса. Так первый сделал одну из самых лёгких голевых передач в карьере, а второй забил один из самых красивых голов тура.
Несмотря на большую паузу, Альба присоединился к «Родине» лишь недавно. Странно, что клуб сосредоточился на специалисте, который дал понять, что клубная работа для него не в приоритете. Это было упущенной возможностью провести полноценный сбор в Сербии под руководством нового главного тренера. Теперь «Родина» потерпела очередное поражение и с пятью очками в таблице имеет туманные перспективы. ЦСКА возглавил РПЛ, и, если «Динамо» победит, то следующий тур обещает стать интересным противостоянием неожиданных лидеров, которое может подтвердить чемпионские амбиции московских команд.
Фото: ЦСКА