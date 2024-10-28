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Экс-арбитр Федотов: почему Карасев не удалил Батракова? По всем критериям - это вторая желтая

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Бывший рефери Игорь Федотов прокомментировал решение главного арбитра матча 13-го тура РПЛ Сергея Карасева не удалять хавбека "Локомотива" Алексея Батракова в игре с "Зенитом" (1:1).
Фото: Getty Images
- Почему Карасев не удалил Батракова? По факту – это фол на желтую карточку, тут есть скорость, он прыгает в ноги и бьет именно в ногу. Так что да, формально, по всем критериям – это вторая желтая. Но, исходя из игры и других действий Карасева, а глобально он пытается успокаивать игроков, это просто фол.

Вчера, 27 октября, в Санкт-Петербурге состоялся центральный матч 13-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом". Игру, которая завершилась вничью со счетом 1:1, обслуживал главный арбитр Сергей Карасев из Москвы. Напомним, первую желтую карточку полузащитник "железнодорожников" Алексей Батраков получил на 59-й минуте игры. Всего в этой встрече Карасев показал восемь "горчичников".

По итогам поединка "Зенит" остался на второй строчке в турнирной таблице, набрав 30 очков. "Локомотив" набрал 28 баллов и располагается на третьем месте.

Источник: "Чемпионат"

Игорь Федотов Сергей Карасев Алексей Батраков Локомотив Зенит
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