- Почему Карасев не удалил Батракова? По факту – это фол на желтую карточку, тут есть скорость, он прыгает в ноги и бьет именно в ногу. Так что да, формально, по всем критериям – это вторая желтая. Но, исходя из игры и других действий Карасева, а глобально он пытается успокаивать игроков, это просто фол.
Вчера, 27 октября, в Санкт-Петербурге состоялся центральный матч 13-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом". Игру, которая завершилась вничью со счетом 1:1, обслуживал главный арбитр Сергей Карасев из Москвы. Напомним, первую желтую карточку полузащитник "железнодорожников" Алексей Батраков получил на 59-й минуте игры. Всего в этой встрече Карасев показал восемь "горчичников".
По итогам поединка "Зенит" остался на второй строчке в турнирной таблице, набрав 30 очков. "Локомотив" набрал 28 баллов и располагается на третьем месте.
Источник: "Чемпионат"
Экс-арбитр Федотов: почему Карасев не удалил Батракова? По всем критериям - это вторая желтая
Бывший рефери Игорь Федотов прокомментировал решение главного арбитра матча 13-го тура РПЛ Сергея Карасева не удалять хавбека "Локомотива" Алексея Батракова в игре с "Зенитом" (1:1).
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