"Готовились играть в свой футбол, неважно, кто был бы напротив: "Зенит", ЦСКА или "Спартак". Мы будем навязывать свой футбол. Гончаренко много нам говорит о психологии, что не нужно бояться. Пф?ф, это "Спартак", а не "Барселона" или "Манчестер Сити". Чего бояться? Нужно быть спокойным и хладнокровным с мячом и без. В этот раз сложилось вот так, в следующий раз победим мы", - приводит слова Царукяна "Матч ТВ".
Виктор Гончаренко возглавил нижегородский "Пари НН" 9 октября 2024 года. Под его руководством волжане провели три официальных матча: сыграли вничью с "Ростовом" в 12-м туре РПЛ (1:1), победили "Краснодар" в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:1) и проиграли московскому "Спартаку" в 13-м туре РПЛ (0:2).
В следующем туре "Пари НН" 3 ноября на выезде сыграет против грозненского "Ахмата". Стартовый свисток должен прозвучать в 15:15 по московскому времени. Текстовую трансляцию игры будет вести портал Rusfootball.info.
После 13 туров "Пари НН" набрал 12 очков и на данный момент занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.
Царукян: Гончаренко много говорит, что не нужно бояться. Это "Спартак", а не "Барселона" или "Манчестер Сити"
Полузащитник "Пари НН" Валерий Царукян прокомментировал работу нового главного тренера нижегородского команды Виктора Гончаренка над психологией игроков.
Фото: ФК "Пари НН"