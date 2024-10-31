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Лапочкин: назначение Сухого главным арбитром на дерби ЦСКА – "Спартак" лично меня не удивило

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Бывший рефери РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал назначение Алексея Сухого на матч 14-го тура между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: РФС
"Назначение Сухого главным арбитром на дерби ЦСКА – "Спартак" лично меня вообще не удивило. Алексей последние два году регулярно судит статусные матчи. Он заслужил этого. Для любого судьи отработать такой матч очень важно", - сказал Лапочкин.

Московское дерби ЦСКА и "Спартака" пройдет 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим, ему на VAR будут помогать Сергей Карасёв и Евгений Буланов.

К текущему моменту "армейцы" опережают красно-белых в турнирной таблице РПЛ на два очка. ЦСКА занимает пятое место с 24-мя набранными баллами, "Спартак" заработал 22 очка и располагается на шестой позиции. Напомним, в прошлом сезоне команды дважды играли вничью - 0:0 и 2:2.

Источник: "РБ Спорт"

Сергей Лапочкин ЦСКА Спартак
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