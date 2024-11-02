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Сутормин: я рад, что выхожу на поле и получаю игровую практику в "Ростове"

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Полузащитник "Ростова" Алексей Сутормин поделился своими впечатлениями от выступления за ростовчан после перехода на правах аренды.
Фото: ФК "Ростов"
"Я доволен своим переходом в "Ростов". Понятное дело, что за данный отрезок сезона мог бы проявить себя лучше, но в целом я рад, что выхожу на поле и получаю игровую практику. Мне нужно улучшать свою игру, а в "Ростове" есть возможность это делать", — приводит слова Сутормина Legalbet.

Алексей Сутормин, права на которого принадлежат петербургскому "Зениту", в августе 2024 года на правах аренды до конца текущего сезона перешёл в футбольный клуб "Ростов". При этом контракт 30-летнего футболиста с сине-бело-голубыми также рассчитан до 30 июня 2025 года.

С момента своего перехода Сутормин в составе ростовчан в общей сложности провёл 13 официальных матчей, в которых забил 2 гола, отдал партнёрам 1 голевую передачу и получил 2 жёлтые карточки.

Алексей Сутормин Зенит Ростов
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