"Я доволен своим переходом в "Ростов". Понятное дело, что за данный отрезок сезона мог бы проявить себя лучше, но в целом я рад, что выхожу на поле и получаю игровую практику. Мне нужно улучшать свою игру, а в "Ростове" есть возможность это делать", — приводит слова Сутормина Legalbet.
Алексей Сутормин, права на которого принадлежат петербургскому "Зениту", в августе 2024 года на правах аренды до конца текущего сезона перешёл в футбольный клуб "Ростов". При этом контракт 30-летнего футболиста с сине-бело-голубыми также рассчитан до 30 июня 2025 года.
С момента своего перехода Сутормин в составе ростовчан в общей сложности провёл 13 официальных матчей, в которых забил 2 гола, отдал партнёрам 1 голевую передачу и получил 2 жёлтые карточки.
Сутормин: я рад, что выхожу на поле и получаю игровую практику в "Ростове"
Полузащитник "Ростова" Алексей Сутормин поделился своими впечатлениями от выступления за ростовчан после перехода на правах аренды.
Фото: ФК "Ростов"