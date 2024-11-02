- Он вообще понтовщик редкий, если честно. В основном все рассказывает красиво, как и кому комментировать правильно, а ведь сам руководил когда-то комментаторами здесь же. Но это не вопрос личных отношений.
Однозначно Карпин как тренер вырос с того времени, когда он начинал в "Спартаке". Но возникает вопрос, а что он как тренер добился в карьере? Ответ – ничего, - передает слова Ловчева "ВсеПроСпорт".
Карпин стал главным тренером "Ростова" в 2017 году. 55-летний специалист также тренирует национальную сборную России.
Вчера, 1 ноября, команда Карпина в гостях встречалась со столичным "Динамо", игра завершилась вничью со счетом 1:1. В активе донской команды 14 очков и восьмая строчка в турнирной таблице чемпионата России. Следующим соперником "Ростова" станет "Спартак", встреча Кубка России пройдет 5 ноября и начнется в 18:30 мск.
Напомним, в конце октября Карпин в беседе с форвардом Федором Смоловым раскритиковал российских комментаторов, заявив, что предпочитает смотреть футбольные матчи без звука.
"Красиво рассказывает, как и кому комментировать, но чего добился как тренер?" Ловчев высказался о Карпине
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев дал свой комментарий по поводу работы наставника "Ростова" Валерия Карпина.
Фото: Официальный сайт РПЛ