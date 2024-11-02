"Вы смотрели игру? Я повздорил с игроком, что вполне нормально. Тот, кого удалили, схватил меня за горло. Он тоже ударил мне по лицу, я — в ответ. У меня тоже есть видео. Я просто защищался", - цитирует Рошу "Чемпионат".
Сегодня, 2-го ноября, московский ЦСКА на своем поле уступил московскому "Спартаку" в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина.
На 54-й минуте матча футболисты обеих команд устроили массовую потасовку, по итогам которой защитник ЦСКА Виллиан Роша получил прямую красную карточку за удар соперника по лицу. После просмотра ВАР Алексей Сухой также удалил защитника красно-белых Руслана Литвинова.
Защитник ЦСКА Роша - о потасовке в матче со "Спартаком": я просто защищался
Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал свое удаление в матче 14-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:2).
Фото: ПФК ЦСКА