- Литвинов в эпизоде со стычкой ничего не делал, поэтому эту красную карточку надо отменять. Есть комитет - они её отменят, потому что Литвинов просто держал Рошу, чтобы тот не бил других футболистов. А Роша однозначно должен получить несколько матчей дисквалификации, потому что видно - он ударил Литвинова, Бабича и ещё кого-то, - передает слова Мостового "Чемпионат".
2 ноября "Спартак" обыграл ЦСКА на поле соперника, забив два безответных мячей. На 57-й минуте Виллиан Роша был удален с поля за удар соперника по лицу, на 61-й минуте в результате того же инцидента после просмотра VAR красную карточку получил Руслан Литвинов.
Красно-белые благодаря победе в дерби поднялись на пятую строчку в таблице чемпионата, набрав 25 очков. ЦСКА с 24 баллами находится на шестой позиции в РПЛ.
Бывший футболист "Спартака" Мостовой: красную карточку Литвинова нужно отменять, а Рошу - дисквалифицировать
Фото: ФК "Спартак"