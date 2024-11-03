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Бывший футболист "Спартака" Мостовой: красную карточку Литвинова нужно отменять, а Рошу - дисквалифицировать

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Экс-игрок столичного "Спартака" Александр Мостовой высказался после стычки в дерби с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
- Литвинов в эпизоде со стычкой ничего не делал, поэтому эту красную карточку надо отменять. Есть комитет - они её отменят, потому что Литвинов просто держал Рошу, чтобы тот не бил других футболистов. А Роша однозначно должен получить несколько матчей дисквалификации, потому что видно - он ударил Литвинова, Бабича и ещё кого-то, - передает слова Мостового "Чемпионат".

2 ноября "Спартак" обыграл ЦСКА на поле соперника, забив два безответных мячей. На 57-й минуте Виллиан Роша был удален с поля за удар соперника по лицу, на 61-й минуте в результате того же инцидента после просмотра VAR красную карточку получил Руслан Литвинов.

Красно-белые благодаря победе в дерби поднялись на пятую строчку в таблице чемпионата, набрав 25 очков. ЦСКА с 24 баллами находится на шестой позиции в РПЛ.

Александр Мостовой Спартак ЦСКА Руслан Литвинов Виллиан Роша
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