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Мостовой: Дзюба может спокойно играть еще 3-4 года. Слушайте людей, которые всю жизнь отдали футболу

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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об игре форварда "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: официальный сайт "Акрона"
"Если у Дзюбы все нормально, он в нашем чемпионате может спокойно играть еще 3-4 года. Многие что-то говорят про Артема, но не надо слушать многих, слушайте людей, которые всю жизнь отдали футболу, они скажут правду. Он поможет "Акрону". Я бы так вопрос не ставил. В нашей стране 150 млн жителей, в Советском Союзе было 300 млн. У нас были и будут отличные игроки, просто у нас много нефутбольного. И из-за этого ковыряемся", - поделился Мостовой.

Экс-нападающий сборной России Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с сентября 2024-го года. 36-летний форвард подписал со своим новым клубом контракт до конца сезона. Прошлый сезон Дзюба провел в мостовском "Локомотиве" и покинул клуб в статусе свободного агента.

С момента перехода в "Акрон" Артем Дзюба принял участие в 6-ти матчах РПЛ. На счету нападающего 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. В турнирной таблице "Акрон" занимает 8-е место с 16-ю очками.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Мостовой Артем Дзюба Акрон
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