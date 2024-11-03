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Тактаров: уверен, Роша знает, как бить боковой. Снес бы парня, как колосок в поле

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Бывший боец UFC Олег Тактаров высказался об удалении защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 14-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:2).
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Роша его [Литвинова] просто погладил по голове! Мы теперь будем ждать ответного матча. Жалоба "Спартака" в сторону Роши? Лишнее. Они победили, если руководство будет себя вести как базарные бабы - это только омрачит радость болельщикам. Я уверен, что Роша знает как бить боковой. Наверняка снес бы парня с иудейской фамилией, как колосок в поле, но не сделал это специально. Что ему еще оставалось сделать, когда ему грязные пальцы в рот засунули?", - поделился Тактаров.

Московский "Спартак" одержал победу над ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России. Голами отметились вингеры красно-белых Тео Бонгонда и Хесус Медина. Команды завершали матч в неполных составах 9 на 10. На исходе часа игры прямые красные карточки получили защитник ЦСКА Виллиан Роша и полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов.

Между футболистами произошла стычка после нарушения правил со стороны бразильца. Литвинов оттолкнул защитника "армейцев", после чего Роша нанес оппоненту удар кулаком в голову. На 84-й минуте за две желтые карточки был удален полузащитник ЦСКА Иван Обляков, после чего красно-синие остались вдевятером.

По данным СМИ, Виллиану Роше может грозить длительная дисквалификация. Сообщается, что бразилец может быть отстранен на срок от полугода до двух лет.

Источник: "ВсеПроСпорт"

Спартак ЦСКА Виллиан Роша Руслан Литвинов КДК РФС
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