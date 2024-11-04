- Хочу ли стать лучшим бомбардиром? Конечно. Но это прежде всего работа всей команды. И когда все движутся в одном направлении, все получается.
Цель - победа в РПЛ? Да, - цитирует Кордобу "Матч ТВ"
Кордоба является футболистом "Краснодара" с 2021 года. Трудовой договор форварда с "быками" истекает в июне следующего года.
Краснодарская команда в 14-ти турах набрала 36 очков и идет на первой строчке в таблице РПЛ. 10 ноября команда Мурада Мусаева отправится в Казань, где проведет игру 15-го тура РПЛ с "Рубином".
Кордоба заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ, а цель "Краснодара" - чемпионство
Джон Кордоба, форвард "Краснодара", рассказал о желании стать лучшим бомбардиром РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"