"Рассмотрим удаления защитника ЦСКА Виллиана Роши и полузащитника "Спартака" Руслана Литвинова за агрессивное поведение. Эти игроки приглашены на заседание", - цитирует Григорьянца "СЭ".
Московский "Спартак" одержал выездную победу над ЦСКА в 14-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина.
Во втором тайме игроки устроили массовую стычку, по итогам которой главный арбитр встречи Алексей Сухой показал прямую красную карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше и защитнику красно-белых Руслану Литвинову. Сообщается, что Роша может быть дисквалифицирован на 4-6 матчей.
КДК РФС рассмотрит поведение агрессивное поведение Виллиана Роши и Руслана Литвинова
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что защитник ЦСКА Виллиан Роша и "Спартака" Руслан Литвинов приглашены на заседание комитета.
Скриншот: прямая трансляция "Матч ТВ"