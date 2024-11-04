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КДК РФС рассмотрит поведение агрессивное поведение Виллиана Роши и Руслана Литвинова

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что защитник ЦСКА Виллиан Роша и "Спартака" Руслан Литвинов приглашены на заседание комитета.
Скриншот: прямая трансляция "Матч ТВ"
"Рассмотрим удаления защитника ЦСКА Виллиана Роши и полузащитника "Спартака" Руслана Литвинова за агрессивное поведение. Эти игроки приглашены на заседание", - цитирует Григорьянца "СЭ".

Московский "Спартак" одержал выездную победу над ЦСКА в 14-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина.

Во втором тайме игроки устроили массовую стычку, по итогам которой главный арбитр встречи Алексей Сухой показал прямую красную карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше и защитнику красно-белых Руслану Литвинову. Сообщается, что Роша может быть дисквалифицирован на 4-6 матчей.

КДК РФС ЦСКА Спартак Виллиан Роша Руслан Литвинов
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