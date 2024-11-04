Московский клуб намерен подать заявление в КДК РФС 5 ноября.
Матч между ЦСКА и "Спартаком" состоялся 2 ноября на домашнем стадионе "армейцев". Во втором тайме между полузащитником красно-белых Русланом Литвиновым и защитником крас-синих Виллианом Рошей случился конфликт.
Главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил с поля обоих футболистов. Спартаковцы одержали победу со счетом 2:0, отличились Бонгонда и Хесус Медина. Оба провинившихся приглашены на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Источник: "Спорт Экспресс"
"Спартак" обжалует красную карточку Руслану Литвинову в КДК РФС
"Спартак" обжалует в Контрольно-дисциплинарном комитете РФС красную карточку Руслану Литвинову, показанную в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).
Кадр из трансляции "Матч ТВ"