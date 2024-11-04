"Никаких шансов у "Спартака" нет. Мы увидели назначения на кубковые матчи, Карасев там есть. Это значит, что в департаменте поддержали его решение позвать Сухого к монитору, после чего Литвинову была показана красная карточка", - приводит слова Лапочкина "ВсеПроСпорт".
Руслан Литвинов получил прямую красную карточку в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с московским ЦСКА после потасовки с защитником "армейского" клуба Виллианом Рошей, который также был удалён.
Встреча закончилась победой "Спартака" со счётом 2:0. В составе красно-белых отличились Тео Бонгонда и Хесус Медина. Главным арбитром встречи был Алексей Сухой, а на VAR работал Сергей Карасёв.
Лапочкин: у "Спартака" нет никаких шансов отменить красную карточку Литвинова
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что удаление защитника московского "Спартака" Руслана Литвинова останется в силе.
Фото: ФК "Спартак"