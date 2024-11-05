"Они со Слуцким говорят, что никогда не придут в медиафутбол, но я удивлю их, Т-Лига — это тоже медиафутбол, ку-ку, *****. Если Дзюба примет участие во втором сезоне этого турнира, то он снова в медиафутболе. Их слова смешно читать, зная, что они [Слуцкий и Дзюба] пытались собрать команду под Медиалигу, но в итоге по спонсорам не договорились и отказались", - приводит слова Попкова "СЭ".
В сентябре 2024 года 36-летний нападающий Артём Дзюба принимал участие в финале Т-лиги уличного футбола, во время которого у футболиста возник конфликт с игроком соперника. В итоге экс-капитан сборной России пнул игрока "Амкала" сзади.
На днях в Интернете было опубликовано интервью Артёма Дзюбы, во время которого форвард заявил, что разочаровался в Германе Попкове, а игроков команды "Амкал" назвал "полупокерами".
В настоящее время Артём Дзюба выступает в составе тольяттинского "Акрона". За 6 матчей в составе своей новой команды нападающий забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.
Основатель "Амкала": Слуцкий и Дзюба пытались собрать команду под Медиалигу, но по спонсорам не договорились
Основатель медиафутбольного клуба "Амкал" Герман Попков прокомментировал заявления нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы о медиафутболе.
Фото: ФК "Акрон"