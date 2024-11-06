"Какое-то время назад договорились (о продлении контракта с Батраковым на улучшенных условиях)", - приводит слова Нагорных "РИА Новости".
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". По данным СМИ, контракт 19-летнего полузащитника с красно-зелеными рассчитан до лета 2027-го года.
В текущем сезоне Батраков принял участие в 18-ти матчах "Локомотива" во всех турнирах. С 8-ю голами хавбек, наряду с форвардом "Краснодара" Джоном Кордобой, является лучшим бомбардиром РПЛ. Кроме того, на счету Батракова 6 результативных передач. Еще 1+2 по системе гол+пас Батраков оформил в Кубке России.
"Локомотив" договорился о продлении контракта с Алексеем Батраковым
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о продлении контракта с полузащитником команды Алексеем Батраковым.
Фото: официальный сайт "Локомотива"