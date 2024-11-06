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Литвинов: "Спартак" может отыграть 11 очков. До зимы есть еще несколько игр

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Защитник "Спартака" Руслан Литвинов поделился ожиданиями от концовки осенней части РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Отыграть 11 очков? Почему нет? Сейчас будет зима, после сборов клубы выходят вообще в разном состоянии. Помните, как в прошлом сезоне - никто не ожидал, что "Динамо" будет до конца бороться за чемпионство. Они проиграли в самом начале весеннего отрезка несколько матчей подряд, а потом была победная серия. Все возможно. Кроме того, надо думать о том, что до паузы есть еще несколько игр", - заявил Литвинов.

После 14-ти туров московский "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-белых 25 набранных очков. Отставание подопечных Деяна Станковича от возглавляющего чемпионскую гонку "Спартака" составляет 11 очков. В минувшем туре "Спартак" в дерби переиграл ЦСКА (2:0).

В оставшейся части календарного года красно-белым осталось провести в РПЛ 4 матча. 10-го ноября в 15-м туре "Спартак" примет на своем поле "Акрон", 23-го ноября в 16-м туре состоится дерби с "Локомотивом". В первый день зимы "Спартак" сыграет на выезде с "Краснодаром" вв 17-м туре. Осенняя часть чемпионата завершится для "Спартака" домашним матчем 18-го тура против "Пари НН" 7-го декабря.

Источник: "РБ Спорт"

Руслан Литвинов Спартак
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