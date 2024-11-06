"На сегодняшний день можно говорить, что Кубок — тот турнир, где футболисты, получающие меньше времени в РПЛ, получают этого времени больше. Какая у команды задача в этом розыгрыше Кубка? Выиграть турнир", - цитирует Гафина "РБ Спорт".
Вчера, 5-го ноября, московское "Динамо" на своем поле уступило "Локомотиву" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. Ответная встреча команд состоится 28-го ноября на "РЖД Арене".
После 14-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 набранных очков. В 15-м туре чемпионата России бело-голубые примут на своем стадионе "Пари НН", который занимает 9-е место с 15-ю очками.
Гафин: задача "Динамо" - выиграть Кубок России
Глава совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о целях команды в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо"