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Гафин: задача "Динамо" - выиграть Кубок России

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Глава совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о целях команды в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо"
"На сегодняшний день можно говорить, что Кубок — тот турнир, где футболисты, получающие меньше времени в РПЛ, получают этого времени больше. Какая у команды задача в этом розыгрыше Кубка? Выиграть турнир", - цитирует Гафина "РБ Спорт".

Вчера, 5-го ноября, московское "Динамо" на своем поле уступило "Локомотиву" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. Ответная встреча команд состоится 28-го ноября на "РЖД Арене".

После 14-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 набранных очков. В 15-м туре чемпионата России бело-голубые примут на своем стадионе "Пари НН", который занимает 9-е место с 15-ю очками.

Дмитрий Гафин Динамо
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