"Раньше "Спартак" точно был самым популярным клубом страны. Сейчас есть люди, которые болеют за команду победителей. Наверное, пока "Спартак" остается самым популярным клубом России. Со временем "Зенит" может забрать себе статус народной команды, если будет продолжать показывать результат", - цитирует Сутормина "РБ Спорт".
Алексей Сутормин перешел в "Ростов" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона. В этом сезоне полузащитник провел за южан во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.
После 14-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 25 очков. Петербургский "Зенит" занимает второе место с 33-мя набранными очками. Напомним, что сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами России на протяжении последних шести сезонов.
Футболист "Зенита" Сутормин: "Спартак" остается самым популярным клубом России
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин, выступающий на правах аренды за "Ростов", высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Зенит"