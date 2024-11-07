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Петржела: Мостовой точно помог бы сборной России не меньше Дзюбы

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Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: ФК "Акрон"
"Вообще не понимаю, зачем возвращать Дзюбу в сборную. Думаю, Карпин этого не сделает — он тоже не увидит в этом смысла. Карпин вызывает молодых игроков и работает с ними, потому что играть в будущем будут они, а не Дзюба. Мостовой сказал, что в этом случае можно и его вызывать? Ха-ха, он точно помог бы сборной не меньше Дзюбы", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".

Ранее Артем Дзюба заявил, что согласился бы приехать в сборную России даже на матч с Брунеем, потому что хочет забить гол в составе национальной команды и стать рекордсменом по этому показателю. В СМИ появилась информация, что на данный момент в сборной России прорабатывается вариант с возвращением форварда - сообщается, что Дзюба может провести "прощальный матч".

В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца этого сезона. На данный момент тольяттинцы занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

Властимил Петржела Сборная России Артем Дзюба Александр Мостовой
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