"Вообще не понимаю, зачем возвращать Дзюбу в сборную. Думаю, Карпин этого не сделает — он тоже не увидит в этом смысла. Карпин вызывает молодых игроков и работает с ними, потому что играть в будущем будут они, а не Дзюба. Мостовой сказал, что в этом случае можно и его вызывать? Ха-ха, он точно помог бы сборной не меньше Дзюбы", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Ранее Артем Дзюба заявил, что согласился бы приехать в сборную России даже на матч с Брунеем, потому что хочет забить гол в составе национальной команды и стать рекордсменом по этому показателю. В СМИ появилась информация, что на данный момент в сборной России прорабатывается вариант с возвращением форварда - сообщается, что Дзюба может провести "прощальный матч".
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца этого сезона. На данный момент тольяттинцы занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ.
Петржела: Мостовой точно помог бы сборной России не меньше Дзюбы
Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: ФК "Акрон"