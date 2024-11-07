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Юрий Горшков назвал компонент, в котором "Ахмат" является самой сильной командой РПЛ

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Защитник петербургского "Зенита" Юрий Горшков оценил уровень грозненского "Ахмата".
Фото: ФК "Зенит"
"Сто процентов не слабая. Для меня "Ахмат" — самая сильная команда по единоборствам. Они боролись всегда "от и до", особенно, когда их тренером был Андрей Талалаев. Матчи в Грозном против "Ахмата" — всегда самые тяжелые, там нужно выдерживать серьезное давление", - приводит слова Горшкова "РБ Спорт".

Грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит" встретятся друг с другом 10 ноября в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

Команды уже играли между собой на этой неделе. В среду в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сильнее со счётом 3:0 оказались петербуржцы.

В чемпионате России после 14-ти туров "Зенит" с 33-я очками занимает второе место в турнирной таблице. "Ахмат" за этот же отрезок набрал 9 очков и в настоящее время располагается на предпоследней, пятнадцатой строчке.

Ахмат Зенит Юрий Горшков
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