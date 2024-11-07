"Батраков — отличный игрок. В "Локомотиве" всегда были игроки хорошего уровня — тот же Измайлов появился в раннем возрасте, Динияр Билялетдинов. Батракова ждёт большое будущее не только в сборной России, но и в каком-нибудь зарубежном чемпионате. Если у него будет приглашение и руководство отпустит, это будет здорово. Надо уезжать. Чем моложе уедет в Европу, тем лучше", - приводит слова Жиркова "Чемпионат".
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне в составе "железнодорожников" 19-летний полузащитник в общей сложности принял участие в 18 официальных матчах, в которых 9 раз поразил ворота соперников и 8 раз отметился результативными передачами на партнёров. В настоящее время он вместе с нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ (по 8 забитых голов).
Действующее соглашение между игроком и московским клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 5 млн евро.
Жирков: Батракова ждёт большое будущее в каком-нибудь зарубежном чемпионате. Надо уезжать
Бывший игрок сборной России по футболу Юрий Жирков выразил мнение о необходимости полузащитнику московского "Локомотива" Алексею Батракову как можно раньше перебраться в зарубежный чемпионат.
Фото: ФК "Локомотив"