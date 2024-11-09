"Каждый чемпионат силен по-своему. В Турции он более открытый, здесь больше играют на атаку, так как болельщики очень требовательные, хотят шоу на поле. Большинство команд действует в четыре защитника. Думаю, уровень футболистов в Турции всё же повыше, чем в РПЛ. Имею в виду ведущие команды — "Галатасарай", "Фенербахче", "Бешикташ". Эти клубы покупают именитых футболистов, звезд", - приводит слова Зайнутдинова "Известия".
Бахтиер Зайнутдинов является игроком стамбульского "Бешикташа" с августа 2023 года, когда его за 4,5 млн евро выкупили у московского ЦСКА. В Российской Премьер-Лиге игрок сборной Казахстана выступал в составе "Ростова" (с января 2019 г. до августа 2020 г. - 35 матчей, 4 гола, 2 голевые передачи) и ЦСКА (с августа 2020 г. до августа 2023 г., 83 матча, 7 голов, 8 голевых передач).
В текущем сезоне полузащитник в составе турецкого клуба, контракт с которым рассчитан до 30 июня 2027 г., в общей сложности принял участие в 2 официальных матчах.
Зайнутдинов: уровень футболистов в Турции повыше, чем в РПЛ, а футбол более открытый
Полузащитник турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов сравнил между собой уровни чемпионатов Турции и России по футболу.
Фото: ФК "Бешикташ"