Сообщается, что на сегодняшнем матче был установлен рекорд посещаемости в медиафутболе. Предыдущий рекорд составлял 27 472 зрителя, которые в июле 2024 года на московском стадионе "ВЭБ Арена" посетили финал пятого сезона МФЛ между командами "2Drots" и "БроукБойз".
В нынешнем сезоне петербургский "Зенит" из 11 домашних матчей лишь в трёх собирал на "Газпром Арене" больше зрителей: с московским "Спартаком" (48 534 зрителя в 6-м туре РПЛ), московским "Локомотивом" (38 779 зрителей в 13-м туре РПЛ), с московским "Динамо" (34 917 зрителей в 4-м туре РПЛ).
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Финал Кубка Медиалиги на "Газпром Арене" посетили 30 322 зрителя. На "Зенит" в 8 матчах из 11 приходило меньше
Финальный матч Кубка Медиалиги между командами "2Drots" и "Амкал" на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге посетили 30 322 зрителя.
Фото: ФК "Зенит"