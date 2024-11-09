- У нас отдельно будет анонс этого матча. Действительно, мы планируем матч с медиакомандой в перерыв на сборные. Сейчас мы были сосредоточены на официальных играх. В паузу для сборных проведем шоу-матч.
Напомним, международная пауза на матчи национальных сборных стартует в понедельник, 11 ноября.
По итогам 15 туров московское "Динамо" набрало 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Сегодня, 9 ноября, команда Марцела Лички обыграла дома "Пари НН" со счетом 3:1. После ноябрьской паузы бело-голубые сыграют в Воронеже против "Факела" в рамках 16-го тура чемпионата России.
Источник: "Матч ТВ"
В перерыв на матчи сборных московское "Динамо" сыграет с командой Медиалиги
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, что команда проведет контрольный матч с медиакомандой во время ноябрьской паузы.
Фото: ФК "Динамо"