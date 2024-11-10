"Ребята, они только что "Спартак" обыграли. Неважно, что в Кубке. Они с этой победой, с этими эмоциями выходили сейчас уже на своем поле. Любая победа важна. Эта команда обреченной не выглядит. Потому что тренер яркий, потому что эти футболисты умеют играть в футбол, они борются в каждой игре", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
9 ноября в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Ростов" под руководством Валерия Карпина на своём поле обыграл подмосковные "Химки" со счётом 3:1. В составе хозяев дубль оформил Комаров, а ещё один гол забил Осипенко. У "Химок" отличился Мирзов. О ходе событий в этом матче вы можете узнать из текстовой трансляции, которую вёл портал Rusfootball.info.
Благодаря этой победе ростовчане набрали 17 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подопечные Валерия Карпина 23 ноября на выезде сыграют против московского ЦСКА.
Ловчев: "Ростов" не выглядит обреченной командой - тренер яркий, футболисты борются в каждой игре
Бывший игрок сборной СССР по футболу Евгений Ловчев прокомментировал победу "Ростова" в матче 15-го тура РПЛ над подмосковными "Химками" со счётом 3:1.
Фото: ФК "Ростов"