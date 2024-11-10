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Бобер: время покажет, насколько все правильно делает руководство "Крыльев Советов". Пока ничего не понятно

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Экс-полузащитник "Крыльев Советов" Антон Бобер прокомментировал перестановки в самарском клубе.
Фото: "Крылья-М" + КС-2 (Самара) ВКонтакте
"Не мне судить, правильные перестановки делаются в клубе или нет. Время покажет, насколько все правильно делает руководство клуба. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше, пока ничего не понятно", - заявил Бобер.

В октябре было объявлено, что спортивный директор самарских "Крыльев Советов" покинул свой пост. Ранее в СМИ ходили слухи о скорой отставке главного тренера команды Игоря Осинькина. По данным источников, сменить Осинькина на его посту должен был экс-наставник калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич.

О том, что Осинькин остается главным тренером "Крыльев Советов" до конца текущего сезона сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев после личной встречи с руководством клуба.

Источник: "Матч ТВ"

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