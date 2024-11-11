"Не удивился, когда узнал об очередном увольнении в "Спартаке". Клуб уже приучил всех, что там долго никто не задерживается. В этом плане "Спартак" - самый стабильный клуб России, там стабильно хаос и неразбериха", - сказал Канчельскис.
Недавно руководство красно-белых уволило спортивного директора Томаша Аморала. Португальский менеджер начал работать в московском клубе с января 2024 года, а до этого был старшим скаутом в лиссабонском "Бенфике". Напомним, по ходу прошлого сезона боссы "Спартака" отправили в отставку испанского специалиста Гильермо Абаскаля, который проработал в клубе почти два года. В настоящее время команду возглавляет сербский тренер Деян Станкович.
Московский "Спартак" по итогам 15 туров занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: "Спартак" - самый стабильный клуб России, там стабильно хаос и неразбериха
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о кадровой политике "Спартака", недавно из клуба уволили спортивного директора.
Фото: ФК "Спартак"