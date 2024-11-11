"Для развития его надо оставить в покое, чтобы он спокойно развивался, и не обсуждать всякую хрень. Дать ему сыграть год-два на высоком уровне и не трогать парня. В том числе с разными умными мыслями экспертов, которые стремятся, чтобы их мысли были на страницах газет", - приводит слова Мещерякова "РБ Спорт".
Алексей Бартаков выступает в московском "Локомотиве". В нынешнем сезоне 19-летний футболист в общей сложности в составе "железнодорожников" принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил соперникам 11 голов и отдал партнёрам 8 голевых передач. На данный момент полузащитник с 10-ю забитыми голами возглавляет список лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 5 миллионов евро. Его действующее соглашение с "Локомотивом" рассчитано на срок до 30 июня 2027 года.
Анатолий Мещеряков призвал оставить Алексея Батракова в покое
Экс-председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков поделился своим мнением о полузащитнике московского клуба Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"