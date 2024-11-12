"Мне жалко, что он еще не ушел. Понимаете, он раз за разом вынужден строить, строить, строить. А мне хотелось, чтобы он сыграл. Меня как-то спрашивали: Подошел бы он "Спартаку"? Я сказал, что да, подошел бы, потому что там условия совершенно другие", - приводит слова Непомнящего "ВсеПроСпорт".
Игорь Осинькин занимает пост главного тренера самарских "Крыльев Советов" с лета 2020 года. Под его руководством зелёно-бело-синие в 2021 году вышли из ФНЛ в Премьер-Лигу и добрались до финала Кубка России. В текущем сезоне волжане за 15 туров набрали 12 очков, с которыми команда занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.
По информации СМИ, в ближайшее время в самарском клубе сменится генеральный менеджер, с приходом которого случится тренерская перестановка.
Непомнящий: мне жалко, что Осинькин еще не ушел из "Крыльев Советов" - он подошёл бы "Спартаку"
Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о главном тренере самарских "Крыльев Советов" Игоре Осинькине.
Фото: ФК "Крылья Советов"